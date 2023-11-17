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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: "İsrail'in (güney Gazze'de) 'güvenli bölge' olarak adlandırdığı öneri savunulamaz. Bölge ne güvenli ne de...

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: "İsrail'in (güney Gazze'de) 'güvenli bölge' olarak adlandırdığı öneri savunulamaz. Bölge ne güvenli ne de insan sayısı için uygun"