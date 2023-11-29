BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: (Gazze'de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: (Gazze'de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı...

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: ( Gazze'de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum