BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden İsrail ve İran'a Çağrı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden İsrail ve İran'a Çağrı
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ve İran'ın misillemelerinin siviller üzerindeki insan hakları ihlallerini artırdığını ve bölgesel savaş riskini yükselttiğini açıkladı.

CENEVRE, 20 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in İran'a düzenlediği geniş çaplı saldırılar ile İran'ın misilleme olarak gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının siviller üzerinde ciddi insan hakları ihlallerine ve insani etkilere yol açtığını belirterek, bu durumun bölgesel çatışma riskini artırdığı uyarısında bulundu.

Türk perşembe günü yaptığı açıklamada yoğun hava saldırıları ile füze ve İHA saldırılarının askeri hedeflerin ötesine geçerek sivil kayıplara neden olduğunu, tıbbi tesisler, konutlar, su boru hatları ve enerji tesisleri dahil olmak üzere sivil altyapıda geniş çaplı hasara yol açtığını ifade etti.

"Her iki tarafın üst düzey yetkililerinin tehditleri ve kışkırtıcı söylemleri, sivillere zarar verme niyetinin endişe verici boyutta olduğunu göstermektedir" diyen Türk, sivillerin çatışmalarda ikincil hedef olarak görülmesinin dehşet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Türk, tüm tarafları azami itidal göstermeye, uluslararası hukuka tam riayet etmeye ve iyi niyetle müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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