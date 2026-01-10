Haberler

BM Komiseri Türk, İran'daki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından rahatsızlık duyduğunu belirtti

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran'daki şiddet olayları ve gösteriler nedeniyle derin rahatsızlık duyduğunu belirterek, tüm ölümlerin bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran'daki gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarına dair haberlerden derin rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Türk, İran'da devam eden gösterilere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İran'daki gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarına dair haberlerden derin rahatsızlık duyduğunu belirten Türk, "Tüm ölümler derhal, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalıdır. İnsan hakları ihlallerinden sorumlu olanlar hesap vermeli." ifadesini kullandı.

?? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
