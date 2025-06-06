BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden ABD'nin Seyahat Yasaklarına Eleştiri

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden ABD'nin Seyahat Yasaklarına Eleştiri
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin yeni açıkladığı seyahat yasaklarını 'endişe verici' olarak nitelendirerek, bu durumun uluslararası hukuk açısından sorunlar yaratabileceğini vurguladı. Türk, yasakların ayrımcılığı artırabileceği ve yabancı düşmanlığını teşvik edebileceği konusunda uyardı.

CENEVRE, 6 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin kısa süre önce açıkladığı seyahat yasaklarının endişe verici olduğunu söyledi.

Türk, perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada yeni duyurulan seyahat yasaklarının geniş ve kapsamlı olmasının, "uluslararası hukuk açısından" endişelere yol açtığını söyledi.

Devletlerin uluslararası hukuk çerçevesinde sınırlarını yönetme konusunda takdir yetkisine sahip olduğunu belirten Türk, "Devletler aynı zamanda tüm insanların yasalar uyarında eşit korumaya sahip olmasını sağlamakla yükümlüdür ve uyruk, ulusal köken, din ve göçmenlik gibi statüler temelindeki ayrımcılığa karşı koruma sağlamalıdır" dedi.

Türk, "Söz konusu önlemlerden etkilenen kişilere yönelik aşağılayıcı ve son derece üzücü kamuoyu açıklamaları, söz konusu ülkelerden gelen kişilerin hem ABD'de hem de başka yerlerde damgalanmasına katkıda bulunabilir ve yabancı düşmanlığını ve kötü muamele riskini artırabilir. Bu konuda genel olarak ciddi endişelerimiz bulunuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü akşam saatlerinde ulusal güvenlik riskleri gerekçesiyle bazı ülkelerden ABD'ye olan seyahatleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre 9 Haziran'da yürürlüğe girecek olan kararnameyle Afganistan, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Myanmar, Somali, Sudan ve Yemen olmak üzere 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişi tamamen yasaklanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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