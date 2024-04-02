BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınayarak, İsrail'e, tüm insani yardım çalışanlarına saygı duyması ve onları koruması yönünde çağrıda bulundu.

Türk, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında WCK çalışanlarının yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınıyorum." ifadelerini kullanan Türk, diğer insani yardım çalışanları gibi onların da acil hayat kurtarmaya dönük çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Türk, bu saldırının bağımsız ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Sorumlu davranmanın önemine işaret eden Türk, "İsrail, tüm insani yardım çalışanlarına saygı duymalı ve onları korumalıdır." ifadelerine yer verdi.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.