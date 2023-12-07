BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Gazze'deki Duruma Ateşkes Çağrısında Bulundu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'deki vahim duruma değinerek ateşkes çağrısında bulundu. Türk, dünyadaki çatışma ve krizlerin uluslararası toplum için uyarıcı nitelikte olduğunu belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze'deki vahim duruma değinerek ateşkes çağrısında bulundu.

CENEVRE, 6 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, dünyanın dört bir yanındaki mevcut çatışma ve krizlerin uluslararası toplum için uyarıcı nitelikte bir çağrı olması gerektiğini söyledi.

10 Aralık İnsan Hakları Günü öncesinde Cenevre'de Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Türk, "İnsan hakları başarısız olmadı. Bizi bu noktaya getiren, insan haklarının alaycı bir şekilde göz ardı edilmesi ve insan hakları konusundaki uyarıların dikkate alınmaması" dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Gazze'deki vahim duruma değinerek ateşkes çağrısında bulundu. Krizin öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu vurgulayan Türk, insani gerekçelerle uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gereksiz güç kullanımı, yerleşimcilerin uyguladığı şiddet ve artan tutuklamalar konusundaki tehlikeye dikkat çeken Türk, bu ihlallerin cezasız kalmasına derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk ayrıca, Nisan 2023'ten bu yana 7.000'den fazla sivilin öldürüldüğü ve 6,3 milyon kişinin yerinden edildiği Sudan da dahil olmak üzere dünyadaki bazı büyük insani krizlere de değindi.

Türk'ün, 11-12 Aralık tarihlerinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıldönümü münasebetiyle üst düzey bir etkinliği düzenlemesi bekleniyor.