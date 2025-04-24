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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Cammu Keşmir'deki Saldırıyı Kınadı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Cammu Keşmir'deki Saldırıyı Kınadı
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki silahlı saldırıyı kınadı ve faillerin yargılanmasını talep etti. Olayda 26 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen korkunç silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.

Türk, saldırıya ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesi yakınlarında gerçekleşen korkunç saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanan Türk, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Türk, "Failler uluslararası standartlara uygun olarak yargılanmalı. İnsan hakları her türlü yanıtın merkezinde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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