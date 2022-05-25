BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü - Haberler

Çin'i ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Devlet Başkanı Şi Cinping ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin tarafından yapılan açıklamaya göre, Çinli lider, Bachelet ile görüşmesinde ülkesinin insan hakları sicilini savunarak insan hakları konusunda kimsenin mükemmelliği iddia edemeyeceğini belirtti. Şi, insan haklarının siyasileştirilmesi ve ülkelerin iç işlerine karışmak için bahane olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Şi, insan haklarını geliştirmenin ve korumanın insanlığın ortak ülküsü olduğuna ve tüm ülkelerin bu amaç doğrultusunda birlikte çalışmasını gerektiğine işaret ederek, "İnsan hakları konusunda kusursuz ütopya yok; bu konuda ders verecek akıl hocalarına da ihtiyaç yok. İnsan hakları siyasileştirilmemeli, çifte standartlara alet edilmemeli ve başka ülkelerin içişlerine karışmak için bahane olarak kullanılmamalı." dedi.

Her ülkenin kendi ulusal, tarihsel, kültürel ve sosyal koşulları doğrultusunda insan haklarının geliştirecek yollar araması gerektiğini vurgulayan Şi, son yüzyıl içindeki gelişmelerle Çin'de insan haklarının zamanın ruhuna ve kendi ulusal koşullarına uygun gelişim doğrultusuna girdiğini kaydetti.

Şi, "bütüncül süreç demokrasisi" olarak adlandırdığı Çin'e özgü demokrasi anlayışının toplumsal adaleti ve eşitliği sağlamanın yanında insan hakları için de yasal güvence sağladığına işaret ederek, "Hiçbir ülke insan haklarının korunması konusunda mükemmel olduğunu iddia edemez, daima gelişmeye yer vardır. Çin, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde tüm diğer taraflarla insan hakları konusunda diyaloğu ve iş birliğini etkin şekilde yürütmeye, farlılıkları gidererek ortak anlayışı genişletmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

İnsan hakları kavramının insan hayatını odak ve öncelik haline getirmesi gerektiğini, insanlara daha iyi hayat koşulları sağlamanın en acil görev olduğunu vurgulayan Şi, "Bir ülkenin insan hakları durumunu değerlendirmenin en doğru yolu, halkının çıkarının korunup korunmadığı, daha tatminkar bir hayat yaşayıp yaşamadığı, mutluluk ve güvenliğinin güvenceye alınıp alınmadığıdır." şeklinde konuştu.

Şi, toplumların, farklı ulusal koşullara, tarihe, kültüre, sosyal sistemlere ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine sahip olduğuna dikkat çekerek, "Ülkeler ancak kendi ulusal gerçeklikleri ve halklarının ihtiyaçları ışığında insan haklarının gelişimi için uygun yolları keşfedebilir, keşfetmelidir. Sahadaki koşulları düşünmeden herhangi bir ülkeden kör şekilde kopya edilen bir sistem yalnızca yersiz olmakla kalmayacak felaketlerle sonuçlanacaktır. Böyle olduğunda da sonuçlarını yine halk ödeyecektir. Bu konuda ders çıkaracak örnekler az değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan haklarının farklı kategorilerde ele alınması gereken kapsayıcı bir kavram olduğuna dikkat çeken Şi, "(Örneğin) Gelişmekte olan ülkeler için geçimini sağlama ve kalkınma öncelikli insan haklarıdır. Daha kaliteli, etkin, eşit, sürdürülebilir ve güvenli kalkınmaya ulaşmak ve insan haklarının gelişimine daha güçlü güvenceler sağlamak için daha fazla çaba gösterilmeli." görüşünü dile getirdi.

"Hiç kimse insan hakları, adalet ve hukukun üstünlüğünden istisna tutulmamalı "

BM'den yapılan açıklamaya göre, Bachelet de ziyaretinin 17 yıl sonra bir BM İnsan Hakları Komiseri tarafından Çin'e yapılan ilk ziyaret olduğunu, Çin hükümeti ile yerel ve bölgesel ve uluslararası plandaki insan hakları sorunlarının ele almanın öncelik olarak gördüğünü belirtti.

Kalkınmanın, barışın ve güvenliğin, ülke sınırlarında ve ötesinde sürdürülebilir olabilmesi için odağında insan haklarının olması gerektiğini vurgulayan Bachelet, şunları kaydetti:

"Çin bugün, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler, küresel ekonomik sistemin istikrarsızlığı, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi dünyanın yüz yüze olduğu sorunların çözümü için çok taraflı kurumlar içinde önemli rol oynayabilir. Bunlar ve diğer sorunlara dair tartışmalarımızı derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum. Umarım ofisim Çin'de insan haklarının, adaletin ve hukukun üstünlüğünün, hiç kimseyi istisna tutmadan geliştirilmesi ve korunması çabalarını katkı sağlayabilir."

Bachelet, 6 günlük Çin ziyareti kapsamında, Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da görüşmelerini sürdürüyor. Bachelet dün Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmüştü.

Bachelet, gelecek günlerde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar ve Urumçi şehirlerini ziyaret edecek. Çin'de son yıllarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddiaların Bachelet'in gündeminde olması bekleniyor.