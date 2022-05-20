BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, 23 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek - Haberler

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, 23 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, 23 Mayıs'ta Çin'i ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in uzun süredir netleşmesi beklenen Çin ziyaretinin, 23 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in uzun süredir netleşmesi beklenen Çin ziyaretinin, 23 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

Komiserlikten yapılan yazılı açıklamada, Bachelet'in 23-28 Mayıs tarihlerinde Çin hükümetinin daveti üzerine ülkede temaslarda bulunacağı bildirildi.

Bachelet'in ziyaret kapsamında sivil toplum kuruluş temsilcileri, iş insanları ve akademisyenlerle bir araya geleceği, aynı zamanda Guanco Üniversitesinde öğrencilere hitap edeceği belirtildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne de gideceği aktarılan Bachelet'in, bu kapsamda Kaşgar ile Urumçi kentlerini ziyaret edeceği kaydedildi.

Bachelet'in 28 Mayıs'ta ziyarete ilişkin izlenimlerini basın toplantısında paylaşacağı ifade edildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği düzeyinde Çin'e en son 2005'te ziyaret düzenlenmişti.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Mayıs, Güncel, Haberler

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