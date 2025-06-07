BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, ABD'nin ICC Yargıçlarına Yaptırımlarını Eleştirdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, ABD'nin ICC Yargıçlarına Yaptırımlarını Eleştirdi
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarına yaptırım uygulama kararından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Türk, bu tür saldırıların hukukun üstünlüğü ilkesine ters düştüğünü ve adaletin uygulanmasına zarar verdiğini ifade etti.

CENEVRE, 7 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarına yaptırım uygulama kararından "son derece rahatsızlık duyduğunu" söyledi.

Türk, cuma günü yaptığı açıklamada ister ulusal ister uluslararası düzeyde yargı işlevlerini yerine getiren yargıçlara yönelik saldırıların "ABD'nin uzun süredir savunduğu değerler olan hukukun üstünlüğü ve hukukun eşit korunması ilkelerine ters düştüğünü" belirtti.

Türk, söz konusu saldırıların iyi yönetişim ve adaletin gerektiği üzere uygulanmasına ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Türk, ABD hükümetini kararını yeniden gözden geçirmeye ve yaptırımları derhal kaldırmaya çağırdı.

ABD, savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrailli yetkililer ve ABD personeli hakkında soruşturma başlatan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dört yargıcına karşı perşembe günü yaptırım açıklamış, yaptırım kapsamında da yargıçların ABD'deki mal varlıkları dondurulurken ülkeye girişlerine de kısıtlamalar getirilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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