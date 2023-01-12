BM İnsan Hakları Şefi: Yeni ABD Sınır Önlemleri Temel İnsan Haklarına Zarar Verebilir

CENEVRE, 12 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk Çarşamba günü, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilan edilen yeni sınır uygulama önlemlerinin uluslararası insan hakları ve mülteciler hukukunun temellerini sarsabileceğini söyledi.

BM İnsan Hakları Şefi Türk, "Bu önlemler, toplu sınır dışı etme yasağı ve geri göndermeme ilkesiyle çelişiyor gibi görünüyor" dedi.

ABD'nin duyurduğu söz konusu sınır önlemleri; hızlı sınır dışı etmenin daha fazla kullanımı ve her ay 30.000 kadar Venezuela, Haiti, Küba ve Nikaragua vatandaşının Meksika'ya hızlandırılmış bir şekilde sınır dışı edilmesine imkan veren 42. Kanun'un daha yaygın kullanımını içeriyor.

BM verilerine göre halk sağlığı ile ilgili 42. Kanun, ABD'nin güney sınırında göçmen memurları tarafından, insanların korunma ihtiyaçları bireysel olarak değerlendirilmeden ve gerekli işlem ve prosedür tedbirleri alınmadan Meksika'ya veya kendi ülkelerine sınır dışı edilmesi için şimdiye dek yaklaşık 2,5 milyon kez kullanıldı.

BM Yüksek Komiseri, sığınmaya en çok ihtiyaç duyanların ve en savunmasız durumda bulunanların, ABD'de bir finansal sponsor bulmak da dahil olmak üzere insani gerekçelerle şartlı tahliye imkanından faydalanmak için gerekli şartlara sahip olmasının zor bir ihtimal olduğuna işaret ederek endişelerini ifade etti.

Türk, "Göç krizi hakkında çok fazla şey duyuyoruz, ama esasında, gerçek anlamda kriz içinde olanlar sıklıkla göç edenlerin kendileri. Onları kötülemek ve uzun zamandır tanınmış haklarını ellerinden almak yerine, göçü, her bir bireyin insan haklarına tam saygı göstererek insani ve güvenli bir şekilde yönetmenin yolunu aramalıyız" dedi.