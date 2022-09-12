BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu başladı Güncel Haberler Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu, BM'nin Cenevre Ofisinde başladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu, BM'nin Cenevre Ofisinde başladı. BM'nin Arjantin nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Federico Villegas'ın başkanlık ettiği 51. Oturum, 7 Ekim'e kadar sürecek. Konseyde 80'in üzerinde rapor ele alınırken yaklaşık 10 sözlü bilgilendirme yapılacak. 30'a yakın ülkenin durumunun inceleneceği 51. Oturum'da Suriye, Sri Lanka, Etiyopya ve Myanmar'daki insani ve ekonomik krizler müzakere edilecek. Ukrayna inceleme komisyonu da ülkedeki son duruma dair yeni raporunu Konseye sunacak. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız Birleşmiş Milletler Arjantin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BM İnsan Hakları Konseyinin 51. Oturumu başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.