BM İnsan Hakları Konseyi'nde eski Japonya Başbakanı Abe için saygı duruşu yapıldı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde delegeler, bu sabah uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için saygı duruşunda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde delegeler, bu sabah uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için saygı duruşunda bulundu. Konseyin 50. Oturumu'nun kapanış gününde, ülkelerin sunduğu karar tasarılarının oylanması sırasında, hayatını kaybeden Abe için oturuma ara verildi. Japonya'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Yamazaki Kazuyuki'nin daveti üzerine, delegeler ayağa kalkarak bir dakika saygı duruşu yaptı. Eski Japon Başbakanı Abe, ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında, göğsünden vurulmuştu. İki el silah sesinin ardından kan içinde kalan eski Başbakan, derhal hastaneye kaldırılmıştı. Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu. AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel Birleşmiş Milletler Japonya Güncel Haberler

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