BM İnsan Hakları Konseyi, Filistin'i Gündeme Alacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK) Başkanı Jurg Lauber, 8 Eylül'de başlayacak İHK toplantısının 60'ıncı oturumunda, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananların ele alınacağını belirtti.

İHK'nin 2025 Dönem Başkanı ve İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Lauber, İHK'nin 60'ıncı oturumu ve toplantının gündemine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dünyada krizler anlamında karmaşık bir durumun yaşandığını ifade eden Lauber, şunları söyledi:

"Ayrıca artan çatışma ve gerginlik görüyoruz. Bazen bununla bağlantılı olarak insan hakları ihlalleri de yaşanıyor. Bu nedenle, İHK'nin bu oturumu, üye devletlerin ve gözlemcilerin dünyadaki insan hakları durumunu incelemeleri, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ten durumlarla ilgili en son bilgileri almaları ve ardından buna nasıl tepki verileceği konusunda önlemleri tartışmaları için bir fırsat olacak."

Lauber, İHK'nin dünyada yaşanan kriz ve sorunlar hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmasının mümkün olduğunu dile getirerek, bu durumun, dünya genelinde insan haklarının önemini vurgulamak için çok yerinde bir fırsat olacağını ifade etti.

Üye ülkelerin toplantının gündemine çok ilgili olduğunu, kendi gündemleri, öncelikleri ve endişeleri konusunda farkındalık oluşturduğunu bildiren Lauber, birçok farklı alandaki konuların, hepsi çok aktif olan üye devletler tarafından toplantı kapsamında gündeme getirileceğini anlattı.

"Umarım insan haklarının birey için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha netleştirebiliriz"

Lauber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konsey, özel bir oturum düzenleme olanağına sahip ve bu, üye devletlerin inisiyatifinde. (Gazze'de yaşananlarla ilgili özel oturum düzenlenmesi) Şimdiye kadar herhangi bir belirti görmedim. (Filistin) İşgal altındaki topraklardaki durum, diğer konular gibi İHK'de görüşülecek. Konseyde önceki oturumda görüşülmüştü ve devletlerin bu durum hakkında konuşmaları için birçok fırsat var."

İHK'nin, daha geniş bir kamuoyunun dikkatini insan hakları durumuna çekmesini umduğunu vurgulayan Lauber, şunları kaydetti:

"Umarım insan haklarının birey için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha netleştirebiliriz. Nihayetinde dünyadaki insanlara, hak sahiplerinin durumunu iyileştirmek ve insan haklarına dikkat etmenin önemini göstermekten sorumluyuz. Bu adaletle, insan onuruyla ilgili. İnsan haklarının durumları istikrara kavuşturma, çatışmaları önleme ve ekonomik kalkınmanın yolunu açma rolüyle de ilgili. Umarım oturumda bunu tekrar başarabiliriz."

İHK'nin 60'ıncı oturumu, 8 Eylül-8 Ekim arasında BM Cenevre Ofisi'nde yapılacak.