BM İnsan Hakları Konseyi 60. Oturumu Cenevre'de Başlıyor
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ıncı oturumu, 8 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleştirilecek. Toplantıda Myanmar, Sri Lanka, Afganistan, Sudan ve Doğu Kudüs gibi bölgelerdeki insan hakları durumu ele alınacak.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 60'ıncı Oturumu, 8 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak.
İHK'den yapılan yazılı açıklamada, toplantının 8 Eylül-8 Ekim'de BM Cenevre Ofisi'nde düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber başkanlığında başlayacak toplantının açılış konuşmasını BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün yapacağı belirtildi.
Oturum sırasında Konsey 28 etkileşimli diyalog toplantısının gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, Myanmar, Sri Lanka, Afganistan, Sudan ve Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin toprakları ile işgal altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki insan hakları konusunda raporların yayımlanacağı bildirildi.
Açıklamada, diğer bölgelerde yaşanan krizlerin de toplantının gündeminde olacağına işaret edildi.