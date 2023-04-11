BM: İngiltere sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumalı

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'nin sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumasını ve refakatsiz çocukları otellere yerleştirme uygulamasından vazgeçmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM), İngiltere'nin sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumasını ve refakatsiz çocukları otellere yerleştirme uygulamasından vazgeçmesini istedi.

BM uzmanları, yaptıkları yazılı açıklamada, "İngiltere'de refakatsiz sığınmacı çocukların kaybolduğuna ve İngiltere içinde kaçırılma riskinin yüksek olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadesi kullandı.

İngiltere'de "refakatsiz çocukların yerel makamların sorumluluğunda olması yerine geçici otellerde barınmasına" yönelik politikadan endişe duyduklarını kaydeden BM uzmanları, mevcut politikanın, kimsesiz sığınmacı çocukları İngiltere'nin çocuk koruma sisteminin dışına ittiğini ve ayrımcı olduğuna değindi.

BM uzmanları, çocukların korunmasındaki başarısızlıkların ve boşlukların insan ticareti risklerini artırdığı uyarısında bulunarak, "İngiltere'nin ayrım gözetmeksizin sığınma talebinde bulunan tüm çocukların korunmasını sağlayarak refakatsiz çocukları otellere yerleştirme uygulamasına son vermesi gerekir. İngiltere hükümeti, ayrım gözetmeksizin çocukların yararını sağlamak ve çocuk ticaretini önlemek için uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki temel yükümlülüklerine uyma konusunda başarısız görünüyor." ifadelerini kullandı.

BM kayıtlarına göre, İngiltere'de haziran 2021'den bu yana 4 bin 600 refakatsiz çocuk altı otelde barındırılıyor.

Bu çocukların 440'ının kaybolduğu bildirilirken, 23 Ocak itibarıyla çoğunluğu Arnavut uyruklu 220 çocuktan haber alınamıyor.