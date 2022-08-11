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BM ile İtalya, Liman Patlamasından Etkilenen Beyrut't Aki Tren İstasyonu ve Konutları Onarmak İçin Anlaşma İmzaladı

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BM ile İtalya, Liman Patlamasından Etkilenen Beyrut't Aki Tren İstasyonu ve Konutları Onarmak İçin Anlaşma İmzaladı

BEYRUT, 11 Ağustos (Xinhua)-- Bir İtalyan kuruluş ile Birleşmiş Milletler, 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalarda zarar gören Mar Mikhael Tren İstasyonu ile konutları onarmak üzere Çarşam ba günü bir anlaşma imzaladı.

BEYRUT, 11 Ağustos (Xinhua)-- Bir İtalyan kuruluş ile Birleşmiş Milletler, 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalarda zarar gören Mar Mikhael Tren İstasyonu ile konutları onarmak üzere Çarşam ba günü bir anlaşma imzaladı.0 2,3 milyon euro (2,37 milyon ABD doları) değerinde olduğu tahmin edilen anlaşma, İtalya Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile Birlemiş Mill etler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) arasında imzalandı. Anlaşmayı İtalyan ajansı adına imzalayan İtalya'nın Lübnan Büyükelç isi Nicoletta Bombardiere, projenin "Beyrut halkının eski Mar Mikha el Tren İstasyonu'nu ve onun tarihi önemini yeniden keşfetmesini sağlayacağını" söyledi. Bombardiere, İtalya'nın Lübnan halkının sosyal konut ve 4 Ağustos 2 020'de 200'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine ve 6.000'den fazl a kişinin yaralanmasına neden olan patlamalardan etkilenen mahallel erin kültürel ve sosyal dokusunun eski haline getirilmesi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması taahhüdüne bağlı kalacağını söyledi. BM-Habitat Lübnan Ülke Programı Başkanı Taina Christiansen ise, BM kuruluşunun Mar Mikhael Tren İstasyonu'nun yenilenmesi ve patlamalardan etkilenenlere uygun barınma sağlanması için İtalya le birlikte çalışacağını söyledi.

Xinhua / Güncel

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