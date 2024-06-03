BM İklim Konferansı'nda Filistin Protestosu

Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'nın açılış töreninde iki protestocu sahneye çıkarak Filistin bayrağı açtı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, protestocuların sahnede Filistin bayrağı açtığı ve "Soykırım sürerken her şeye olduğu gibi devam edemezsiniz!" yazılı bir pankart kaldırdığı görüldü.

Protesto gösterisinin ardından genel kurulun açılışı kısa süre için durduruldu. Protestocular polis tarafından salondan çıkarıldı.

Bonn'da düzenlenen konferans, Bakü'de yapılacak Dünya İklim Konferansı öncesi hazırlık niteliği taşıyor.