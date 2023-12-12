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BM İklim Değişikliği Konferansı Sonuç Bildirgesi Üzerinde Uzlaşma Sağlanamadı

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28'inci BM İklim Değişikliği Konferansı, BM üyesi ülkelerin sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşamaması üzerine uzatıldı. AB, bildirge taslağında fosil yakıtların terk edileceğine dair taahhüt bulunmamasına tepki gösterdi.

28'inci BM İklim Değişikliği Konferansı, BM üyesi ülkelerin sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşamaması üzerine uzatıldı. AB, bildirge taslağında fosil yakıtların terk edileceğine dair taahhüt bulunmamasına tepki gösterdi.Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenenen 28'inci Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP28), 200'den fazla katılımcı ülkenin sonuç bildirgesi taslağı üzerinde anlaşma sağlayamaması nedeniyle uzatıldı.

Pazartesi günü konferansa taraf ülkelere sunulan sonuç bildirgesi taslağının, fosil yakıtların kullanımına son verileceğine ilişkin küresel bir taahhüt içermemesi aralarında Almanya'nın da bulunduğu ülkelerin ve Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisini çekti. Konferansın başkanı Sultan Ahmet El Cebir'in sunduğu 21 sayfalık taslakta yalnızca, "Fosil enerji yakıtlarının kullanımı ve çıkarılmasının azaltılmasına" ilişkin bir taahhüde yer verilmesine Batılı müzakereciler tepki gösterdi.

30 Kasım'da başlayan konferansın bugün sona ermesi planlanıyordu.

Baerbock: Hayal kırıklığı

Konferansta AB'yi temsil eden Almanya'nın Yeşiller partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Bizim zamanımız var; biraz daha uzun kalmayı planlamıştık" diye konuştu. Bildirge taslağının "büyük bir hayal kırıklığı" ve "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Baerbock, "Böyle bir metni destekleyemeyiz" diye konuştu.

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry de Dubai'deki konferansın küresel ısınmayı 1,5 derece sınırlandırma hedefine ulaşmak için "son şans" olduğunu söyledi.

Küresel olarak sadece kömüre değil, petrol ve doğal gaz gibi diğer fosil yakıtların kullanımına son verilmesinin anlaşmaya dahil edilmesine özellikle Suudi Arabistan gibipetrol ihracatçısı ülkeler itiraz ediyor.

2015 yılında kabul edilen Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmanın sanayileşme öncesi döneme kıyasla azami 2 derece ile sınırlandırılmasını öngörürken 1,5 derece hedefini yakalamanın da önemine dikkat çekmişti. BM'nin güncel hesaplamalarına göre, küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kada 2-3 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

AFP,dpa/BÖ,JD

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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