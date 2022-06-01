BM İdlib'e 3 bin 250 tır insani yardım ulaştırdı - Haberler

Birleşmiş Milletler (BM), yılın ilk 5 ayında Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 250 tır insani yardım gönderdi.

BM'nin insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'deki sivillere ulaşıyor.

İlçedeki BM Yardım Yükleme Merkezinden, yılın ilk 5 ayında, içerisinde kuru gıda, yağ, un ve çeşitli kahvaltılığın yer aldığı 3 bin 250 tır yardım malzemesi, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tek nokta olma özelliğini taşıyor.