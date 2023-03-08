Bm: Hükümet Liderliği Görevlerinde Kadın Temsiliyeti Yetersiz

CENEVRE, 8 Mart (Xinhua) -- Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve BM Kadın Birimi'nin Salı günü ortaklaşa yayınlandığı rapora göre dünya genelinde her zamankinden daha fazla sayıda kadın siyasi karar alma görevlerinde bulunsa da, cinsiyet eşitliği hala çok uzakta.

CENEVRE, 8 Mart (Xinhua) -- Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ve BM Kadın Birimi'nin Salı günü ortaklaşa yayınlandığı rapora göre dünya genelinde her zamankinden daha fazla sayıda kadın siyasi karar alma görevlerinde bulunsa da, cinsiyet eşitliği hala çok uzakta.

Bu yıl 1 Ocak itibarıyla yönetici pozisyonlarındaki ve ulusal parlamentolardaki kadınların bölgesel dağılımını ve son sıralamalarını gösteren rapora göre, siyasi lider rolüne sahip kadınların sayısı genel olarak artmış durumda.

Bununla birlikte rapor, kadınların hükümet liderliği rollerinde hala son derece yetersiz temsil edildiğini ve devlet ve hükümet başkanları olarak azınlıkta kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Bu yılın başı itibarıyla, monarşiye dayalı sistemler dışındaki ülkelerin yüzde 11,3'ünde kadın devlet başkanları ve yüzde 9,8'inde kadın hükümet başkanları bulunuyor. Bu rakamlar, kadın devlet başkanları oranının yüzde 5,3 ve kadın hükümet başkanları oranının yüzde 7,3 olduğu on yıl öncesine göre bir artış anlamına geliyor.

Rapora göre, çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere yalnızca 13 ülkede cinsiyet eşitliğine sahip kabineler bulunuyor. Bu kabinelerdeki bakanların yüzde 50'si veya daha fazlası kadın. Dokuz ülkedeki bakanlıkların başında hiçbir kadın kabine üyesi görev yapmıyor.

Rapor ayrıca erkeklerin ekonomi, savunma, adalet ve içişleri bakanlıkları gibi siyasi alanlara hakim olmaya devam ettiğini gösterdi. Kadınlar, önde gelen savunma ve yerel yönetim bakanlıklarında kabine bakanlarının yalnızca yüzde 12'sini, enerji, doğal kaynak yakıtları ve madencilikle ilgili bakanlıkların yüzde 11'ini ve ulaştırma bakanlıklarının yüzde 8'ini oluşturuyor.

PAB Genel Sekreteri Martin Chungong, "Bu yıl siyasetteki kadınların sayısında devam eden artışa tanık oluyoruz ve bu cesaret verici. Ancak, mevcut büyüme oranlarına baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için daha kat etmemiz gereken çok yol olduğunu görüyoruz" dedi.