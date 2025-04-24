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BM, Hindistan ve Pakistan'a İtidal Çağrısı Yaptı

BM, Hindistan ve Pakistan'a İtidal Çağrısı Yaptı
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Birleşmiş Milletler, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliği yakından takip ettiklerini belirterek iki ülkeye de azami itidal çağrısını yineledi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan arasında artan gerginliğin "yakından ve derin endişeyle" takip edildiğini belirterek, iki ülkeye de azami itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflarla doğrudan iletişimi olup olmadığının sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter'in doğrudan iletişimi olmadı ancak durumu yakından ve derin endişeyle takip ediyor." açıklamasında bulundu.

Dujarric, çok sayıda sivilin ölümüne yol açan terör saldırısını kınadıklarını belirterek, "Hem Pakistan hem de Hindistan'a azami itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Tarafların durumu daha da kötüleştirecek adımlardan kaçınması gerektiğini kaydeden Dujarric, tüm sorunların iki taraflı angajmanla barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

-? ?Pahalgam terör saldırısı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü. Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Hint yetkililer, saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunmuştu.

Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilmiş tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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