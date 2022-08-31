BM heyeti Zaporijya nükleer santraline doğru yola çıktı

BM uzman heyeti, Zaporijya nükleer santralindeki durumu değerlendirmek üzere santrale doğru yola çıktı. AB'den Rusya'ya bölgeyi askerden arındırmaya yönelik bir çağrı daha geldi. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEA) uzmanlar, Zaporijya nükleer santralinde incelemeler yapmak üzere yola çıktı. Ekibin bugün Zaporijya kentine ulaştığı belirtilmişti. İnceleme heyetinin başındaki UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, asıl işin Perşembe günü başlayacağını belirterek önlerindeki zorluklara dikkat çekti. Grossi, "Bu, bir nükleer kazayı engellemeyi ve Avrupa'nın en büyük nükleer güç tesisini korumayı hedefleyen bir misyon" ifadelerini kullandı.

Birkaç gün sürecek bir incelemeden sonra mevcut durum hakkında kapsamlı fikir edinebileceklerini söyleyen, UAEA Genel Direktörü, Rusya'nın da 14 uzmanlık heyetin işini yapmasını sağlama konusunda kendisine teminat verdiğini belirtti.

UAEA ekibi, nükleer santralin bölgedeki bombardımanlarda hasar görüp görmediğini ve tesisteki Ukraynalı personelin çalışma koşullarını inceleyecek.

Borrell: Burada savaş oyunları oynayamayız

Zaporijya nükleer santraline ilişkin gelişmeler tüm dünyada endişeyle izleniyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, nükleer güvenlikle oynamakla eleştirdiği Rusya'ya yeniden bölgeyi askerden arındırma çağrısı yaptı. Borrell, "Böyle bir bölgede savaş oyunları oynayamayız" diye konuştu.

Nükleer felaket riski

Ukrayna'nın Enerhodar kenti yakınlarındaki Zaporijya nükleer santrali, geçen Mart ayında Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral halen Ukraynalılar tarafından işletiliyor. Taraflar, bölgedeki bombardımanlardan birbirini sorumlu tutuyor. Ukrayna, Rusya'yı, bu santrali kullanarak bölgedeki Nikopol ve Marhanez gibi küçük kasabaları vurmakla suçluyor. Rusya ise Ukrayna'nın santrali insansız hava araçları, ağır top mermileri ve roketatarlarla vurduğunu iddia ediyor.

Zaporijya nükleer santralinin çatışmalarda hedef haline gelmesinden endişe eden BM, Rus askeri personel ve ekipmanının bu tesisten çekilmesi için uzun süredir çağrıda bulunuyor.

Geçen hafta bölgede yaşanan kesinti nedeniyle nükleer tesisin ulusal güç kaynağıyla bağlantısı kesilmiş ve santral tarihinde ilk kez yaşanan bu durum, nükleer felaket riskini artırmıştı. Nükleer tesisin güvenlik sisteminin devreye girmesinin olası bir felaketi önlediği belirtilmişti. Ukraynalı yetkililer, acil durum prosedürü gereği kapatılan iki reaktörün de Cuma günü yeniden şebekeye bağlandığını doğrulamıştı.

Ukrayna, nükleer tesiste yaşananlardan Rus bombardımanını sorumlu tutarken, Moskova ise Kiev'i suçlamıştı.