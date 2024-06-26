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BM, Hassas ve Çatışmalardan Etkilenen Bölgelerde İklim Eylemi ve Finansmanın Artırılmasını Talep Ediyor

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Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi Roma'da bulunan kuruluşları ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP) başkanlıkları, hassas ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde dayanıklı tarımsal gıda sistemleri için iklim eylemi ve finansmanın acilen artırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi Roma'da bulunan kuruluşları ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP) başkanlıkları, hassas ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde dayanıklı tarımsal gıda sistemleri için iklim eylemi ve finansmanın acilen artırılması çağrısında bulundu.

Roma merkezli BM kuruluşları Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'ndan (IFAD) ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BM'nin Roma'daki kuruluşları ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkanı olduğu COP28 ve Azerbaycan'ın başkanı olduğu COP29'un, hassas ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde uyumlu ve dayanıklı tarımsal gıda sistemleri için iklim eylemi ve finansmanın acilen artırılması çağrısı yaptığı belirtildi.

Çağrının, COP29 Zirvesi öncesi hazırlık amacıyla Roma'da hassas ve çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki hükümetlerin bakanları, bağışçılar, uluslararası finans kuruluşları, çok taraflı iklim fonları, iklim, kalkınma, insani yardım kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı üst düzey toplantıda yapıldığı bildirildi.

Ayrıca toplantıda gıda güvensizliğiyle nasıl başa çıkılacağı ve çiftçilere gıda üretimi için gerekli araç ve girdilerin sağlanması gibi dayanıklılık inşa etme faaliyetleri de dahil olmak üzere acil gıda yardımı müdahalelerine bağımlılığın nasıl azaltılacağının da tartışıldığı ifade edildi.

Ortak yazılı açıklamada, "Kuraklıklar, kasırgalar, ani sel baskınları, çölleşme, tropikal fırtınalar, sıcak hava dalgaları ve düzensiz yağışlar gibi aşırı hava olayları, hassas ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde akut gıda güvensizliğini körüklemeye ve ciddi hasara yol açmaya devam ediyor. 2024 Küresel Gıda Krizleri Raporu'na göre, kuraklıklar ve seller gibi iklimle ilgili şoklar, 18 ülkede akut gıda güvensizliğinin başlıca nedeniydi ve çoğu hassas, çatışma etkisinde veya çatışma ertesindeki durumda olan 72 milyondan fazla insanı etkiledi." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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