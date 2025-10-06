BM, Hamas ve İsrail Arasında Esir Takası Müzakerelerinden Umutlu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasına yönelik detayları görüşmek amacıyla Mısır'da yapılan dolaylı müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmasını umduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gelişmeleri değerlendirdi.

Başkan Donald Trump'ın ateşkes planı çerçevesinde Mısır'da Hamas ve İsrail heyetleri arasında süren müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkmasını umduklarını belirten Dujarric, Gazze'de iki yıla yakın süreçte sivillerin uğradığı yıkımı ve acıyı gördüklerini söyledi.

Dujarric, "Şimdi bir fırsat penceresi açıldı ve bu pencerenin, bu çatışmaya son vermek için değerlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Gazze'ye insani yardımları dağıtmak için yeşil ışık beklediklerini ifade eden Dujarric, Gazze'ye değişik bölgelerden girmek için binlerce ton malzemenin kamyonlarda hazır olduğunu kaydetti.

Gazze'de topçu saldırıları ve insani yardım engellemeleri sürüyor

Stephane Dujarric, öte yandan son günlerde Gazze'de hava saldırılarında azalma olmasına rağmen top atışlarının ve silahlı saldırıların devam ettiğine dikkati çekerek, insani yardımların geçişi ve dağıtımı konusunda da İsrail'in engellemelerinin sürdüğünü dile getirdi.

İsrail'in zorla yerinden etmeleri nedeniyle güneydeki mülteci kamplarının aşırı kalabalıklaştığına işaret eden Dujarric, Gazze kentinin tehlikeli bir çatışma bölgesi ilan edilmesine ve kuzeye doğru her hareketin yasaklı olmasına rağmen bazı ailelerin tekrar kuzeye doğru yönelmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Dujarric, Küresel Sumud Filosu'ndaki sivil aktivistlerin İsrail tarafından kaçırıldıktan sonra işkenceye maruz kaldıkları yönündeki sorulara da "O haberleri gördük, açıkçası çok rahatsız edici. Gözaltındaki herkesin en kısa sürede ülkelerine gönderildiğini görmek isteriz." yanıtını verdi.

Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamış, Hamas 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Hamas ve İsrail heyetlerinin dün esir takası ve Gazze'de ateşkes için Mısır'a ulaştığı açıklanmıştı.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmış, İsrail ordusu filoya saldırarak onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirmiş ve yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Daha sonra serbest bırakılan bazı aktivistler, İsrail güçlerinin, İsveç vatandaşı Greta Thunberg'i saçından sürüklediğini, dövdüğünü ve İsrail bayrağını öpmeye zorladığını söylemişti.