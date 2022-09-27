BM Haiti Temsilcisi La Lime, ülkenin 'insani bir felaket' içinde olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti temsilcisi Helen La Lime, Haiti'nin insani bir felaket içinde olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti temsilcisi Helen La Lime, Haiti'nin insani bir felaket içinde olduğunu bildirdi.

BBC'nin haberine göre, La Lime, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, haftalardır süren şiddet olayları ve gıda yardım depolarına yönelik saldırıların Haiti'nin gıda güvenliğini sarstığını ifade etti.

La Lime, BM Gıda Programının yerel depolarına yapılan saldırılarda yaklaşık 5 milyon dolar değerindeki 2 bin ton gıda yardımının zarara uğradığını kaydetti.

Söz konusu kaybın, bir ay boyunca 200 bin Haitiliye destek olabileceğini söyleyen La Lime, Haiti'nin "insani bir felaket" içinde olduğunu belirtti.

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Valerie Guarnieri de Konsey'de yaptığı konuşmada, "Haiti'deki durum ne yazık ki yeni çaresizlik seviyelerine ulaştı." dedi.

Ülkede enflasyonun son on yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirten Guarnieri, nüfusun yüzde 40'ının hayatta kalmak için gıda yardımına güvendiğini bildirdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş protestoları tetikledi

Akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik protestolar, hükümetin 11 Eylül Pazar günü petrol yardımlarını kestiğini duyurmasının ardından ülke geneline yayılarak şiddetini artırmıştı.

Gösteriler 14 Eylül'de, başkent Port-au-Prince dışında ülkenin diğer büyük kentlerine yayılmış, göstericiler Başbakan Ariel Henry'yi istifaya çağırmıştı.

Protestocuları destekleyenler ile hükümet yanlısı çeteler arası mücadelenin de mevcut gidişat üzerinde etkisi olduğu biliniyor.

"Barbecue" lakabıyla bilinen Haiti'nin önde gelen çete liderlerinden Jimmy Cherizier, Port-au-Prince'te düzenlediği gösteride, "Haiti'nin yoksullarının Başbakan Henry'i görevden alması gerektiğini" söylemişti.

Gösteriden yaptığı videolu paylaşımda Cherizier, "Gerçek çeteler ve gerçek haydutlar takım elbise giyenlerdir." diyerek "sistemi devirme" çağrısı yapmıştı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce insanın ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.