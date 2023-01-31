Bm: Haiti'de Yardıma Muhtaç Çocuk Sayısı 2 Yılda Yarım Milyon Arttı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Ocak (Xinhua) -- Bir BM sözcüsü Pazartesi günü BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) dayanarak, Haiti'de 2021'e göre yardıma muhtaç çocuk sayısının yarım milyon arttığını ve bu yıl yaklaşık 2,6 milyon çocuğun hayat kurtarıcı yardıma ihtiyaç duymasının beklendiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 31 Ocak (Xinhua) -- Bir BM sözcüsü Pazartesi günü BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) dayanarak, Haiti'de 2021'e göre yardıma muhtaç çocuk sayısının yarım milyon arttığını ve bu yıl yaklaşık 2,6 milyon çocuğun hayat kurtarıcı yardıma ihtiyaç duymasının beklendiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, UNICEF'in, silahlı şiddetteki artışın yeniden canlanan kolera, gıda güvensizliği ve enflasyonla birleştiğinde milyonlarca çocuk ve ailelerinin temel sağlık, beslenme, su, hijyen ve eğitim hizmetlerine erişimini kısıtladığına inandığını söyledi.

Dujarric, "Sahadaki ortakları ve hükümetle birlikte çalışan UNICEF, insani yardım müdahalesini artırdı. Ancak daha fazla destek çağrısında bulunuyor" dedi.

Sözcü, ajansın Haiti'deki insani müdahalesinin geçen yıl gerekli kaynağın yaklaşık yüzde 40'ını aldığını ve bunun UNICEF'in Latin Amerika ve Karayipler'deki acil durum operasyonu için en az finanse edilen çağrısı olduğuna dikkat çekti.