BM, Haiti'de kötüleşen insani durum için 9 milyon dolar tahsis etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Haiti'de kötüleşen insani durum için 9 milyon dolar tahsis edildiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Haiti'de kötüleşen insani durum için 9 milyon dolar tahsis edildiğini duyurdu.

Griffiths, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haiti'deki insani durumun giderek kötüleştiğini ve "insanları uçurumun eşiğine" ittiğini kaydeden Griffiths, acil insani yardım sağlamak için BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) 9 milyon dolar tahsis edildiğini bildirdi.

Griffiths, yardımın çete şiddetinin yol açtığı insani durumla mücadele için kullanılacağına işaret etti.

Genel Sekreter uluslararası toplumu göreve çağırdı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Haiti'de çete şiddetine karşı uluslararası toplumu göreve çağırmıştı.

Haiti'deki "dramatik durumun" yalnızca bu ülkeyi tehdit etmediğine işaret eden Guterres, "Haiti'deki mevcut durum, tüm bölgenin güvenliği ve hatta onun ötesi için tehdit oluşturacak nitelikte." ifadelerini kullanmıştı.

Haiti'deki şiddet olayları

Ülkede silahlı grupların çatışması nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda, başkent Port-au-Prince'deki güvenlik sorunlarının savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Silahlı çete üyelerinin bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulanmış, Haitililerin ülkedeki mevcut durum nedeniyle son 10 yıldaki en kötü insani krizlerden biriyle karşı karşıya oldukları ifade edilmişti.