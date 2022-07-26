BM Haiti'de Bir Haftalık Şiddet Olaylarında 471 Kişi Öldü ya da Yaralandı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Temmuz (Xinhua) -- Bir Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, insani yardım kuruluşlarının öncelikle, bir haftalık şiddet olaylarında 471 kişinin öldüğü ya da yaralandığı Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in Cite Soleil mahallesine yardım ulaştırdığını söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcü yardımcısı Farhan Haq, "Son birkaç gün içinde BM 7 bin kişiyi bir hafta boyunca besleyecek kadar yiyecek dağıttı" dedi ve ekledi: "Ayrıca içme suyu ile hijyen ve bebek malzemeleri gibi temel yardım malzemeleri, plastik örtü ve hasarlı evler için onarım malzemeleri de dağıttık."

Haq, sadece 8-17 Temmuz tarihlerinde başkentte rakip çeteler arasında çıkan çatışmalarda 471'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralandığını veya kaybolduğunu söyledi. Haq'ın bildirdiğine göre yüzlercesi refakatsiz çocuk olmak üzere yaklaşık 3.000 kişi evlerini terk etti, bazıları çıkan yangınlar sonucu olmak üzere en az 140 ev yıkıldı. Haq, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğunu ya da hiç olmadığını, yiyecek ve suyun yetersiz olduğunu söyledi. İnsani yardım koordinatörü Ulrika Richardson, tüm tarafları şiddete son vermeye ve ihtiyacı olan sivillere acil insani ve tıbbi yardım sağlanabilmesi için erişimin önündeki engelleri kaldırmaya çağırdı. Sözcü düzenli brifing sırasında muhabirlere verdiği demeçte, "Şiddetten korunma gerçek bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor," dedi ve çetelere katılmaya zorlanan kadınlara ve kız ve oğlan çocuklarına yönelik ciddi cinsel şiddet olaylarının rapor edildiğini de sözlerine ekledi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) bu ayın başlarında hazırladığı bir arka plan raporunda, Haziran 2021'den bu yana silahlı çeteler arasında devam eden şiddetli çatışmaların Port-au-Prince metropol bölgesinde sosyo-ekonomik hayata hakim olduğunu, halk arasında korku ve terör yaydığını bildirdi. Rapora göre güvenlik durumu, Nisan 2022'den bu yana önemli ölçüde kötüleşti ve yeni seviyelere ulaştı. Raporda, "durumun önümüzdeki aylarda gergin ve değişken olmaya devam etmesi bekleniyor" uyarısında bulunuldu.

Xinhua / Güncel