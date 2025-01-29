BM-HABITAT, İstanbul'da bölge ofisi kuracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM-HABITAT'ın İstanbul'da bölge ofisi kurması ve pek çok alanda Türkiye ile işbirliği yapmasını öngören anlaşmaları Türkiye tarafı adına imzaladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde, Sıfır Atık Vakfı ile işbirliğini daha da güçlendirecek anlaşmayı Vakıf Başkanı Samed Ağırbaş ile imzaladıklarını belirtti.

Anlaşmayla, atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, çevre eğitimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik alanlarda ortak projeler geliştirileceğini aktaran Kurum, "Bu alanlarda uluslararası düzeyde farkındalığı artırmak için çalışacağız. Ayrıca BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi için Ev Sahibi Ülke Anlaşması da bu ofisin küresel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.