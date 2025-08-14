BM Güvenlik Konseyi, Sudan'da HDK'nin Paralel Hükümet Kurma Girişimini Reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) "paralel" hükümet kurmasını, ülkenin "toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle reddetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, HDK'nin 26 Temmuz'da "paralel hükümet" kurduğu yönündeki duyurusuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, HDK'nin paralel hükümet girişiminin " Sudan'ın toprak bütünlüğüne doğrudan tehdit" oluşturduğu, ülkeyi bölebileceği, çatışmaları körükleyebileceği ve mevcut ağır insani krizi daha da derinleştirebileceği belirtilerek reddedildiği kaydedildi.

BMGK'nın Sudan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve birliğine destek verdiği ifade eden açıklamada, "bu ilkeleri zedeleyen tek taraflı eylemlerin" sadece Sudan'ın geleceğini değil, aynı zamanda bölgedeki barış ve istikrarı da tehlikeye attığı vurgulandı.

Açıklamada, Sudan ordusu ve HDK'ye, kalıcı bir ateşkes sağlanması ve tüm sosyal grupların dahil olduğu bir siyasi çözüm bulunması için müzakerelere geri dönme çağırısı yapıldı.

Sudan'da her iki tarafın da düzenlediği ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırılar hakkında endişelerin ifade edildiği açıklamada, ayrıca bölgeye "engelsiz insani yardım erişimi" sağlaması talep edildi.

Açıklamada, HDK'ye, Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'deki kuşatmanın kaldırılması, çatışmaların durdurulması ve gerilimin azaltılması yönünde çağrı yapan 2024 tarihli 2736 sayılı BM kararı hatırlatıldı.

Sudan'daki çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açıyor.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yönelmişti.

HDK İkinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) lideri el-Hılu, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplanmış, 26 Temmuz' da "paralel" hükümet kurulduğunu açıklamıştı.