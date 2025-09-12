Haberler

BM Güvenlik Konseyi, Sudan'a Yönelik Yaptırımları Bir Yıl Daha Uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2005 yılından bu yana Sudan'a uygulanan silah ambargosu, seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması gibi yaptırımların süresini bir yıl daha uzattı. ABD'nin önerisiyle kabul edilen karar, uluslararası toplumun Sudan'daki istikrarsızlığın önüne geçme çabasını sürdüreceğini vurguluyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'a yönelik 2005'ten bu yana uyguladığı silah ambargosu ile seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresini bir yıl daha uzatma kararı kaldı.

ABD tarafından sunulan karar, 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, ülkeye yönelik silah ambargosu ile bazı kişi ve kurumları hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresi 1 yıl daha uzatıldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili John Kelley, oylamanın ardından konseyde yaptığı konuşmada, Sudan'a yaptırım önlemlerinin yenilenmesi konusunda yapıcı katılımları için konsey üyelerine teşekkür etti.

Kelley, yaptırımların uzatılmasının, uluslararası toplumun, başkent Darfur'da şiddet ve istikrarsızlığı sürdürenlerin hesap verebilirliğini sağlamaya odaklanmaya devam ettiğine dair net bir mesaj verdiğini söyledi.

BMGK, 29 Mart 2005'te kabul ettiği 1591 sayılı kararla silah ambargosu ile Darfur'da çatışmaya dahil olan bazı kişi ve kurumlara yönelik yaptırımları kabul etmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
