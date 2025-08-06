BM Güvenlik Konseyi, Ortadoğu'daki Durumu Gündeme Aldı

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 5 Ağustos 2025'te düzenlenen toplantıda Ortadoğu'daki durumu ve özellikle Filistin meselesini ele aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarını eleştirerek, bu durumun hem Filistinliler hem de rehineler için tehlikeler barındırdığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin meselesi de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durumu ele almak üzere BM'nin New York'taki genel merkezinde bir toplantı düzenledi, 5 Ağustos 2025.

Birleşmiş Milletler Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, İsrail'in askeri operasyonlarını tüm Gazze Şeridi'ne genişletme olasılığına karşı uyarıda bulundu.

Jenca, "Bu, milyonlarca Filistinli için feci sonuçlar doğurabilir ve Gazze'de kalan İsrailli rehinelerin hayatını daha fazla tehlikeye atabilir" dedi. (Fotoğraf: Loey Felipe/BM/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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