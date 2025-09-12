BM Güvenlik Konseyi'nden Yemen'deki Husi Eylemlerine Kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'deki Husiler tarafından BM personelinin gözaltına alınmasını, tesislerine girilmesini ve mallarına el konulmasını şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden BMGK'nin basın açıklaması gönderildi.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 31 Ağustos'tan bu yana Husiler tarafından en az 21 BM personelinin gözaltına alınmasını, Dünya Gıda Programı ve UNICEF tesislerine zorla girilmesini ve uluslararası hukuka aykırı olarak BM mallarına el konulmasını şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.

BM personeli ve mallarının emniyeti ve güvenliği ile BM tesislerinin dokunulmazlığının her zaman garanti altına alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, Konsey üyelerinin 2021, 2023 ve 2024'ten bu yana gözaltına alınan personelin yanı sıra 31 Ağustos'tan bu yana gözaltına alınanların refahı konusunda derin endişelerini ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, gözaltında tutulan tüm BM personeli, sivil toplum ve diğer uluslararası örgüt personelinin hemen ve şartsız salınması talep edilerek, Husilere, kontrolleri altındaki bölgelerde güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı ile kesintisiz insani yardım ulaştırılmasını sağlama çağrısı yapıldı.