BM Güvenlik Konseyi'nden Yemen'deki Barış Çabalarına Destek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Nisan (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi, BM'nin Yemen özel temsilcisinin himayesinde, mutabık kalınan referanslara dayalı ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarıyla tutarlı olarak kapsamlı bir ateşkes ile Yemenliler arasında kapsayıcı siyasi müzakereleri güvence...

BM Güvenlik Konseyi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Yemen konulu bir toplantı düzenledi, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Manuel Elias/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Nisan (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi, BM'nin Yemen özel temsilcisinin himayesinde, mutabık kalınan referanslara dayalı ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarıyla tutarlı olarak kapsamlı bir ateşkes ile Yemenliler arasında kapsayıcı siyasi müzakereleri güvence altına alma çabalarına verdiği güçlü desteği dile getirdi.

Salı günü yayınlanan açıklamaya göre, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, çatışmalar nedeniyle tutuklu yüzlerce kişinin serbest bırakılmasını sağlayan Yemen hükümeti ile Husiler arasında kısa süre önce Cenevre'de varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Kutsal Ramazan ayında anlaşmanın uygulamaya konmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden konsey üyeleri, siyasi bir çözüm için çaba sarf etmek ve nihayetinde Yemenlilerin acılarını hafifletmek için güven artırıcı önlemler konusunda sürekli diyalog ve ilerleme sağlanmasını teşvik ettiklerini belirtti.

Husilerin son günlerde bölgede tansiyonu yükseltmesini şiddetle kınayan konsey üyeleri, bu grubu provokasyondan kaçınmaya ve Yemen halkına öncelik vermeye çağırdı. Konsey üyeleri, tarafları, çatışmaları barışçıl yollarla çözme ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak sivilleri koruma çabalarına yapıcı şekilde katılmaya çağırdı.