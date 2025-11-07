BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye Yaptırım Sürecinde Önemli Adım

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

BMGK, ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını dün kabul etti. 14 BMGK üyesi lehte oy kullanırken, Çin çekimser kaldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Geride kalan dönemin mevcut Suriye Yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede, yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye'nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ve kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceğiz."