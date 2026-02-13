Haberler

BM Güvenlik Konseyi, Pakistan'da bir camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pakistan'ın İslamabad kentindeki camiye düzenlenen intihar bombası saldırısını en güçlü şekilde kınadı ve kurbanların ailelerine taziye iletti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 6 Şubat'ta Pakistan'da bir camiye düzenlenen saldırıyı "en güçlü şekilde" kınadı.

BMGK dönem başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı James Kariuki tarafından Pakistan'daki saldırı hakkında basın açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 6 Şubat 2026'da Pakistan'ın İslamabad kentindeki bir camiye düzenlenen alçak ve korkakça intihar bombacısı terör saldırısını en güçlü şekilde kınamıştır." denildi.

Kurbanların ailelerine, Pakistan hükümetine ve halkına taziye ve başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, BMGK üyelerinin, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden biri olduğunu yeniden teyit ettiği vurgulandı.

Pakistan'da cuma namazı sırasında düzenlenen saldırı

İslamabad'ın Shehzad Town bölgesinde 6 Şubat'ta cuma namazı sırasında Şiilere ait olduğu belirtilen İmam Bargah Camisi'nde patlama meydana gelmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirterek saldırıyı kınamıştı.

Saldırıda, son resmi verilere göre 38 kişi hayatını kaybetti, 160 kadar kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
