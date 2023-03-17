BM Güvenlik Konseyi'nden Libya seçimleri için üst düzey komisyon kurulmasına destek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin ülkede seçimlerin yapılmasına yardımcı olmak için üst düzey komisyon kurulması önerisini destekledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin ülkede seçimlerin yapılmasına yardımcı olmak için üst düzey komisyon kurulması önerisini destekledi.

BMGK Başkanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçim sürecinin "katılımcı ve temsilci" olması gerektiğine dikkati çekilirken, aynı zamanda anayasal temel ve seçim kurallarının tamamlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, tüm Libyalı tarafların kabul edeceği bir sonuç elde edilmesi için bu adımların gerekli olduğuna işaret edilirken, tüm taraflara Bathily'nin çabalarına destek verme çağrısı yapıldı.

Bu çerçevede tüm Libyalı kurumlara işbirliği çağrısı yapılan açıklamada, sivil toplum örgütlerinin özgür şekilde hareket etmesinin önemli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "BMGK, Bathily'nin seçimler için üst düzey komisyon kurulması önerisini cesaretlendirici buluyor. Bu komisyonun tüm taraflarca elde edilen ilerlemeyi destekleyeceği ve tarafları bir araya getireceği değerlendiriliyor. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, BMGK'nın Libya'da barış, istikrar, güvenlik ve siyasi dönüşümü tehdit eden kişi ve kuruluşların yaptırım listesine eklenebileceği uyarısında bulunuldu.