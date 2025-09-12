Haberler

BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in Saldırısına Kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Hamas'ın üst düzey yetkililerine yönelik saldırısını kınadı ve sivil kayıplardan duyduğu üzüntüyü açıkladı. Konsey, gerilimin azaltılması ve Katar'ın arabuluculuk çabalarının önemine dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey yetkililerini hedef alan saldırısını kınayarak, sivil kayıplardan derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi Başkanı Sangjin Kim, perşembe günü yaptığı basın açıklamasında konsey üyelerinin gerilimin azaltılmasının önemini vurguladığını belirterek, Katar ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Katar'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne olan desteklerini yineleyen konsey üyeleri, Katar'ın Gazze'deki çatışma sürecinde yürüttüğü arabuluculuk çabalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Katar'ın Mısır ve ABD ile koordineli olarak sürdürdüğü diplomatik çabaların önemine dikkat çekerek, tüm tarafları barış fırsatını değerlendirmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
