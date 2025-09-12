BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in Doha'daki Saldırısına Kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı İngiltere, Rusya ve Çin tarafından kınandı.

BM Güvenlik Konseyi, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında söz konusu saldırıyı görüşmek üzere toplandı.

Konsey'de konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, İsrail'in Doha'daki saldırısını kınayarak, saldırının Rus misyonundan sadece 600 metre uzakta gerçekleştiğini söyledi.

Nebenzya, Katar'ın Gazze'de kan dökülmesini durdurmak için yorulmadan çalışan önemli bir arabulucu olduğunu belirterek, İsrail saldırısının bu çabaları hedef aldığını kaydetti.

Rus temsilci, İsrail'i, bölgedeki şiddet dalgasını tetikleyen pervasız saldırganlığından vazgeçmeye çağırdı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, ülkesinin, Katar ile tam ve sarsılmaz bir dayanışma içinde olduğunu ve İsrail'in saldırısını kınadığını dile getirdi.

Woodward, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da artırma kararı yanlış ve bugün, İsrail'i bunu derhal yeniden değerlendirmeye çağırdığımızı yineliyorum." dedi.

İngiliz temsilci, İsrail'in, Gazze'ye yardımlar üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırması ve BM'nin hayat kurtarıcı yardım ulaştırmasına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise ülkesinin, İsrail'in Doha'ya saldırısını şiddetle kınadığını belirterek "Ateşkes müzakerelerinde önemli bir arabulucu olan Katar'ın, Gazze'de ateşkesi teşvik etmek ve barışı sağlamak için büyük çaba sarf ettiği ve bunun uluslararası toplum tarafından büyük takdir gördüğü biliniyor." diye konuştu.

Ülkesinin, saldırının bölgede gerginliğin daha da tırmanmasına yol açabileceğinden derin endişe duyduğunun altını çizen Fu, şunları kaydetti:

"Bu sorunun çözümünde askeri yöntemlerin ve rastgele güç kullanımının çıkış yolu olmadığını, rehinelerin evlerine dönmesi ve hayatların kurtarılması için derhal ateşkesin doğru yol olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim."

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont da İsrail'in saldırısının, "motivasyonu ne olursa olsun kabul edilemez" olduğunu söyleyerek "Fransa, Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme taahhüdünü yineliyor." dedi.

Bu saldırıların, tüm bölgede artan gerginlik nedeniyle tehlikeye giren bölgesel istikrar için ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayan Bonnafont, "İsrail de dahil olmak üzere tüm tarafların, tüm bölge için yıkıcı sonuçları olacak yeni bir şiddet döngüsünü önlemesi kendi çıkarınadır." ifadesini kullandı.