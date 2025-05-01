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BM Güvenlik Konseyi'nden Güney Sudan Misyonu'na Süre Uzatımı

BM Güvenlik Konseyi'nden Güney Sudan Misyonu'na Süre Uzatımı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güney Sudan'daki artan gerilimler nedeniyle Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nun (UNMISS) görev süresini 9 Mayıs'a kadar uzattı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Mayıs (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nun (UNMISS) görev süresini, ülkede artan gerilim nedeniyle 9 Mayıs'a kadar uzattı. Uzatma kararı, üyelerin konuyu kapsamlı şekilde ele alabilmesine zaman tanımak amacıyla verildi.

Çarşamba günü oybirliğiyle kabul edilen 2778 (2025) sayılı karar, misyonun 30 Nisan'da sona eren görev süresinin ardından "görevlerini yerine getirmek için gerekli tüm araçları kullanmaya devam etme" yetkisini teyit ediyor.

UNMISS, ilk olarak 1996 (2011) sayılı kararla 9 Temmuz 2011'de bir yıllığına kurulmuş ve gerektiğinde uzatılması öngörülmüştü. Güvenlik Konseyi, Güney Sudan'daki durumun uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirlemesi üzerine misyon, o tarihten bu yana düzenli olarak yenileniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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