BMGK, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yaptırımların süresini uzattı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yaptırımların süresini 30 Kasım 2026'ya kadar uzattı. Yaptırımların detayları arasında silah ambargosu, kömür ihracatı yasağı ve patlayıcı bileşenlerine yönelik kısıtlamalar bulunuyor.

15 üyeli BMGK'de yaptırımların uzatılmasına ilişkin İngiltere tarafından sunulan karar tasarısı, Güvenlik Konseyi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda, yasa dışı silah ithalatına yönelik ambargo, kömür ihracatı yasağı ve el yapımı patlayıcı bileşenlerine ilişkin yasağın uygulanmasını sağlamak amacıyla denizden müdahale yetkisi 30 Kasım 2026'ya kadar yenilendi.

Diğer taraftan terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik silah ambargosu tedbirleri, seyahat yasakları ve malvarlığı dondurma tedbirleri de süresiz olarak geçerli olmaya devam ediyor.

Oylamadan sonra konuşan İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki, kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu uzlaşma sonucuna ulaşmamızı sağlayan yapıcı müzakere yaklaşımları için tüm konsey üyelerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kariuki, kararın Eş-Şebab'ın silahlara erişimini kısıtlama, finansmanını bozma ve Somali'nin yeteneklerini geliştirmesine destek olma çabalarını güçlendirdiğini söyledi.

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Eş-Şebab, 12 Nisan 2010'da BMGK'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Ocak 2024'te Somali'ye acil iniş yapan BM helikopteri, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulmuştu.

