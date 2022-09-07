BM Güvenlik Konseyi'nde Zaporijya Nükleer Santrali Toplantısı Güncel Haberler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang (önde sağda), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında konuşuyor, 6 Eylül 2022. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang (önde sağda), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında konuşuyor, 6 Eylül 2022. Çin Salı günü, BM'nin nükleer gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde kalmaya devam etmesine yönelik desteğini ifade etti. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Birleşmiş Milletler Zaporijya Güncel Haberler

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