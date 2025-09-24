BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) birçok üyesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını eleştirerek derhal ateşkes çağrısında bulunurken, ABD ise bir kez daha İsrail'e desteğini yineledi.

BMGK, "Filistin Sorunu da Dahil Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda toplandı.

Toplantıda ilk sözü alan Güvenlik Konseyi dönem başkanı Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Gazze'deki durumu "uluslararası barış ve güvenlik için en büyük zorluklardan biri" olarak nitelendirdi.

Cho, "İnsan acısının muazzam boyutu ve bölgesel istikrar üzerindeki etkileri, acil ve ortak bir dikkat gerektiriyor." dedi.

Ülkesinin "İsrail'in Gazze kentinin kontrolünü ele geçirmek için başlattığı kara harekatından derin endişe duyduğunu" belirten Cho, bunun zaten felaket boyutunda olan insani krizi daha da kötüleştirme riski taşıdığını vurguladı.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'nin, "uluslararası toplumun başarısızlığının ders kitabı örneği" haline geldiğini söyleyerek "Gazze, çocuklar için en ölümcül yer, insani yardım ve sağlık çalışanları için en ölümcül yer, gazeteciler için en ölümcül yer ve Orta Doğu'da ilk kez ilan edilen kıtlığın yaşandığı yer haline geldi." diye konuştu.

Fajon, Güvenlik Konseyi'nin de "felç olduğunu" belirterek, Konsey'i, "ortak geleceğin Gazze soykırımının lekesiyle belirlenmesine izin vermemeye ve hemen harekete geçmeye" çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Gazze'deki durumu "tam teşekküllü bir soykırım kampanyası" olarak nitelendirdi ve İsrail'in "Büyük İsrail efsanesini" sürdürürken "bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurma olasılığını baltalamaya" çalıştığını dile getirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsrail'in saldırılarının "dayanılmaz ölçekte bir insani felakete" yol açtığını belirterek, "Filistin Devleti'nin tanınmasının anahtarlarının artık İsrail hükümetinin elinde olmaması gerektiğini" ifade etti.

Rasmussen, "Onlarca yıldır süren bu mücadelenin sonunun zamanı geldi." dedi.

"Filistinliler toplumsal deneylerin nesnesi değildir"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, Filistin Devleti'nin yakın zamanda tanınmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve İsrail'i "tüm Filistin topraklarının tam kontrolünü ele geçirmeye" çalışmakla suçlayarak, Gazze'nin "sistematik olarak yok edildiği" konusunda uyardı.

Nebenzia, "Filistinliler toplumsal deneylerin nesnesi değildir, onlar da bizim uluslarımızla aynı egemenlik ve kalkınma hakkına sahip bir halktır." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki sorunların diplomatik çabalarla başarıya ulaşacağını belirten Nebenzia, "Hem İsrail hem de ABD, hastanelere, okullara, insani yardım konvoylarına yönelik saldırıları ve kadın, çocuk ve yardım çalışanlarının ölümlerini haklı çıkarmaya çalışmaya devam ediyor." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ise sözlerine Güvenlik Konseyi'ni "İsrail'i dışlamakla" eleştirerek başladı.

Waltz, üye devletleri "barışı ilerletmek için ciddi çaba göstermek yerine performansı ön planda tutmakla" suçladı.

Bölgede çatışmanın sona ermemesinden Hamas'ı sorumlu tutan Waltz, diğer ülkeleri Hamas'ı kınamaya çağırdı ve Washington'ın "İsrail'e sarsılmaz desteğini" yineledi.