Haberler

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan Hükümeti'nin Egemenlik Çabalarını Destekledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Lübnan hükümetinin ordusu aracılığıyla topraklarındaki egemenliğini kullanma çabalarını memnuniyetle karşıladı. Ayrıca, uluslararası topluma Lübnan ordusuna destek verme çağrısı yapıldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan hükümetinin Lübnan ordusu aracılığıyla tüm toprakları üzerindeki egemenliğini kullanma ve Lübnan hükümeti dışında hiçbir otoriteyi tanımama yönündeki çabalarını ve taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

BMGK, konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Lübnan hükümetinin Lübnan Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla tüm toprakları üzerindeki egemenliğini kullanma ve Lübnan Hükümeti dışında hiçbir otoriteyi tanımama yönündeki çabalarını ve taahhütlerini memnuniyetle karşıladı." denildi.

Uluslararası topluma, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde etkili ve sürdürülebilir konuşlanmasını sağlamak için destek verme çağrısı yapılırken, ayrıca bölgede görev yapan BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) personeli ve tesislerinin emniyet ve güvenliğine saygı gösterilmesi istendi.

Açıklamada, tüm taraflar, İsrail ve Lübnan arasında 26 Kasım 2024 tarihli Düşmanlıkların Durdurulması Anlaşması kapsamındaki taahhütlerine ve sivillerin korunması da dahil olmak üzere BMGK kararları ile uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırıldı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödeyecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iddia! Artık daha fazla vergi ödenecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek

Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz

Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.