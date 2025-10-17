BM Güvenlik Konseyi, Lübnan Hükümeti'nin Egemenlik Çabalarını Destekledi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan hükümetinin Lübnan ordusu aracılığıyla tüm toprakları üzerindeki egemenliğini kullanma ve Lübnan hükümeti dışında hiçbir otoriteyi tanımama yönündeki çabalarını ve taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

BMGK, konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Lübnan hükümetinin Lübnan Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla tüm toprakları üzerindeki egemenliğini kullanma ve Lübnan Hükümeti dışında hiçbir otoriteyi tanımama yönündeki çabalarını ve taahhütlerini memnuniyetle karşıladı." denildi.

Uluslararası topluma, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde etkili ve sürdürülebilir konuşlanmasını sağlamak için destek verme çağrısı yapılırken, ayrıca bölgede görev yapan BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) personeli ve tesislerinin emniyet ve güvenliğine saygı gösterilmesi istendi.

Açıklamada, tüm taraflar, İsrail ve Lübnan arasında 26 Kasım 2024 tarihli Düşmanlıkların Durdurulması Anlaşması kapsamındaki taahhütlerine ve sivillerin korunması da dahil olmak üzere BMGK kararları ile uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırıldı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.