BM Güvenlik Konseyi, Libya’nın Silah Ambargosunu Denetleme Yetkisini Uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'nın silah ambargosunu ihlal eden gemileri denetleme yetkisini uzatma kararı aldı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bir karar taslağını oylayan temsilciler, 29 Mayıs 2025.
BM Güvenlik Konseyi perşembe günü BM üyesi ülkelerin Libya'nın silah ambargosunu ihlal ettiği şüphesi bulunan gemileri denetleme yetkisinin süresini uzatan bir karar aldı. (Fotoğraf: Eskinder Debebe/Birleşmiş Milletler/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel