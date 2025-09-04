BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki Krizin Çözümü İçin Kurumların Birleştirilmesini İstedi

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), Libya'daki krizin çözülmesi için askeri ve güvenlik de dahil olmak üzere tüm Libya kurumlarının birleştirilmesini istediği belirtildi.

BMGK'nın dün Libya ile ilgili yayınladığı açıklama bugün Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Facebook hesabından paylaşıldı.

UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in BMGK'da verdiği brifingde ülkedeki geçiş döneminin sonlandırılması ve devlet başkanlığı ile meclis seçimlerinin yapılmasıyla ilgili hazırladığı yeni yol haritasından bahsettiği, Konsey üyelerinin de yol haritasını memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Yol haritasının amacının "geçiş dönemini sona erdirmek, kurumların birleştirilmesi konusunda ilerleme sağlamak ve ülkeyi özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı devlet başkanlığı ve meclis seçimlerine götürmek" olduğu belirtildi.

BMGK üyelerinin, "askeri ve güvenlik kurumları da dahil olmak üzere tüm kurumların birleştirilmesi yönünde ilerlemenin önemine" dikkat çektiği ifade edildi.

Libya'da siyasi bölünme

Libya'da biri, ülkenin batısını yöneten ve uluslararası tanınırlığı olan Abdülhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisi tarafından 2022'de atanan ve ülkenin doğusunu yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Libyalılar, yıllardır ertelenen seçimlerin yapılmasının ülkeyi siyasi ve askeri çatışmalardan çıkararak istikrara kavuşturmasını umut ediyor.

Libya'da halk, 2011 senesinde Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesi sonrasında geçiş hükümetleri tarafından yönetilirken, seçimlerin düzenlenmesini ve ülkede istikrarın sağlanmasını ümit ediyor.