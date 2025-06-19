BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve İran Arasındaki Gerilimi Görüşmek Üzere Toplanıyor

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'ın ABD'yi İsrail ile olan çatışmalara müdahil olmakla suçlamasının ardından acil bir toplantı düzenleyecek. İran, Güvenlik Konseyi'ne başvurarak durumu tehlikeli bulduğunu belirtti.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi görüşmek üzere cuma günü acil toplantı gerçekleştirecek.

İran, İsrail ile devam eden çatışmalara ABD'yi doğrudan çatışmalara müdahil olmakla suçlayarak, Birleşmiş Milletlere (BM) başvurdu. İran, BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı resmi başvuruda, "ABD'nin bu yasadışı kampanyaya doğrudan müdahil olduğuna dair artan ve inkar edilemez kanıtların" bulunduğunu ileri sürerek, durumun tehlikeli biçimde tırmandığını bildirdi. Tahran yönetimi, bölgesel güvenliğin tehdit altında olduğunu vurgulayarak Güvenlik Konseyi'ni acil toplanmaya çağırdı.

Haziran ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenen Guyana, Konseyin İsrail ile İran arasındaki devam eden düşmanlıkları görüşmek üzere Cuma günü acil toplanacağını bildirdi.

AFP'ye konuşan bir diplomat, İsrail'in geçen Cuma günü gerçekleştirdiği saldırının ardından yapılan ilk acil toplantıdan sonra, bu ikinci oturumun İran tarafından talep edildiğini  Rusya, Çin, Cezayir ve Pakistan'ın da destek verdiğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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