BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için yarın toplanacak - Haberler

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BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için yarın toplanacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için yarın toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yarın sabah İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yarın sabah İsrail ve Filistin arasında artan gerginliği ve şiddet olaylarını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

İsrail güçlerinin 15 ve 17 Nisan'da Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması ve yaklaşık 170 kişiyi yaralamasının ardından Fransa, İrlanda, Çin, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talebiyle BM Güvenlik Konseyi toplantıya çağrıldı. Yarın sabah acil olarak yapılacak kapalı oturumda, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti ve orantısız güç kullanımının ele alınacağı aktarıldı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için yarın toplanacak

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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